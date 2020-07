Ein jüngerer Mann an der Landstraße zwischen Rehborn und Odernheim habe eine ältere Frau in ein Auto gezerrt. Das Autokennzeichen sei bekannt. Auf diesen Hinweis hin rückte am Mittwochabend eine Streife der Lauterecker Polizei aus. Laut Polizei klärte sich der Sachverhalt schnell auf: Eine an Demenz leidende Dame hatte sich während der Fahrt abgeschnallt und war schließlich ausgestiegen. Ihr Fahrer musste sie wieder in das Fahrzeug setzen. Die Beamten hätten die Frau wohlauf und unverletzt vorgefunden.