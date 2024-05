Nach 15 Jahren als Ratsmitglied und zwei Amtsperioden als Ortsbeigeordneter ist Stefan Hlava noch lange nicht müde. Er will Ortsbürgermeister werden.

Nach dem freiwilligen Ausscheiden seines Parteikollegen Werner Veith solle es keinen Leerlauf geben. Was Veith als Ortsbürgermeister nicht mehr anpacken oder zu Ende bringen kann, will Hlava fortführen. Wichtig sei ihm vor allem, dass die Brandschutzauflagen für den Dorfmittelpunkt mit Konrad-Loschky-Halle, Dorfgemeinschaftshaus, Kindertagesstätte und Feuerwehrräumlichkeiten erfüllt werden. Mit dem aktuellen Haushaltsplan seien die Voraussetzungen für die Finanzierung geschaffen. Hlava bedauert jedoch, dass mit den Ausgaben in Höhe von 271.000 Euro zu viel an der Gemeinde hängen bleibe. Die Loschky-Halle und das Dorfgemeinschaftshaus seien jedoch unverzichtbar für das gute dörfliche Miteinander. Die Senioren bräuchten weiterhin ihren Treffpunkt und für das aktive Vereinsleben gebe es für die Halle keinen Ersatz.

Nachholbedarf beim Glasfaserausbau

Wichtig sei auch die Kindertagesstätte. Gute und genügend Kita-Plätze seien ein wichtiger Wohnwert für junge Familien, aber auch für die Großeltern. Dabei spiele es keine Rolle, dass die Kita unter kirchlicher Verwaltung steht. „Wir leisten mit 37.000 Euro in diesem Jahr unseren notwendigen laufenden Beitrag. Gleichzeitig werden wir auch weiterhin freiwillige Arbeitsleistungen erbringen“, betont Hlava. Nun werde nach einer kostengünstigen Lösung dafür gesucht, wie die Erweiterung der Kita am besten möglich ist, ohne die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses zu sehr einzuschränken.

„Beim Glasfaserausbau haben wir noch Nachholbedarf, weil diese Sache auf den übergeordneten Ebenen schlecht läuft“, sagt Hlava. Kaum eine Firma gehe diese wichtige Versorgung der Dörfer mit der notwendigen Verlässlichkeit an. Dies habe sich beim Ausbau der Windhofstraße gezeigt, wo keine Leerrohre verlegt wurden, obwohl die Erdarbeiten praktisch ausgeführt sind.

Der Liebe wegen

Stefan Hlava erinnert sich an seine gute Aufnahme in der Dorfgemeinschaft vor rund 30 Jahren. Die Liebe habe ihn in Battweiler sesshaft werden lassen. Dort fühle er sich mit Ehefrau und Tochter wohl. Seit seiner Lehrzeit arbeitet der 57-Jährige bei Bosch in Homburg, wo er als Instandhaltungsplaner tätig ist.