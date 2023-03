Der Jazz- und Blues-Förderverein Blue Note aus dem Kreis Birkenfeld hat sein diesjähriges Programm vorgestellt. Es beginnt am Samstag, 22. April, mit einem Konzert von Whitney Shay in Idar-Oberstein. Auch soll es ein neues Veranstaltungsformat geben.

Bei den Konzerten werden Musiker und Musikerinnen aus USA, Belgien, Israel, Senegal, Schweiz, Großbritannien, Polen, Frankreich, Niederlande und Deutschland zu hören sein, teilt Blue Note-Vorsitzender Dieter Hochreuther mit.

Gemeinsam mit der Messe Idar-Oberstein gibt es zudem eine neue Veranstaltungsreihe, die den Titel „Club Time“ trägt. Dabei geht es um Konzerte in einem clubähnlichen Rahmen, den der Blue Note e.V. und die Messe Idar-Oberstein zusammen einrichten. Dafür soll in der Halle 3 der Messe Idar-Oberstein das passende Ambiente geschaffen werden, unter anderem durch indirekte Beleuchtung und eine lockere Bestuhlung mit Tischen.

Zwei Musikerinnen aus San Diego zum Auftakt

Gestartet wird dort am 22. April mit Whitney Shay aus San Diego. Ihr neues Album „Stand Up!“ ist laut Hochreuther „eine Aufforderung, die jeden, der ihre temperamentvolle Mischung aus Rhythm & Blues hört, auf die Tanzfläche führt“. Shay spiele energiegeladene, soulige Musik, die zum Tanzen, Trinken und Träumen einlädt. Sie wird beim Konzert von Laura Chavez begleitet, die ebenfalls aus San Diego kommt. Diese sei in Fachkreisen bekannt als einer der besten Blues-, Soul- und Rockgitarristinnen unserer Zeit. Sie ist bisher mit Größen wie Candye Kane, Nikki Hill und mehreren anderen um die Welt getourt.

Das nächste Konzert folgt am Freitag, 2. Juni, um 20 Uhr. In der Reihe „Jazz Live“ in Gerwerts Garten Idar-Oberstein zu Gast sein wird dann das Olivier Chavet Quintet aus Belgien. Es musizieren Olivier Chavet (Drums & Kompositionen), Werner Lauscher (Kontrabass), Andy Houscheid (Piano) und Daniel Chavet (E-Gitarre).

Weltmusik aus Senegal, der Schweiz und Israel

Am Samstag, 8. Juli, gibt es ab 17 Uhr beim Kultana-Open Air (Kultur am Nationalpark) ein Freiluft-Konzert in der Gärtnerei Berg Morbach mit dem Frauenchor Cantabile aus Deutschland, dem Weltmusiktrio JMO (Senegal, Schweiz, Israel) und Black Cat Biscuit aus Belgien.

Eine Matinee als Teil des Theatersommers Idar-Oberstein gibt es am Sonntag, 13. August, um 11 Uhr auf Schloss Oberstein. Das städtische Kulturamt und Blue Note laden ein zum Konzert mit den Bluespapas mit Bernd „Snoopy“ Simon.

Erneut in Gerwerts Garten Idar-Oberstein findet am Freitag, 25. August, um 20 Uhr ein Konzert mit dem Richard Ebert Quartet statt.

In der Stadthalle Birkenfeld geht es am Samstag, 23. September, mit The Soulthrivers weiter.

Blues im November

Eine „Bluesnight spezial“ folgt am Freitag, 3. November, in der Messehalle Idar-Oberstein. Zu Gast sind Veronique Gayot & Band (Frankreich) und Julian Sas & Band (Niederlande). Zum Auftakt gibt es ab 19 Uhr ein türkisches Büfett von Saarkult e.V. Homburg.

Das Jahresprogramm endet am Samstag, 9. Dezember, erneut in Idar-Oberstein mit einem Konzert in der „Club Time“-Reihe. Mit dabei sind dann Hot ’N’ Nasty.

Karten

Karten gibt es jeweils bei Ticket Regional und Blue Note e.V. sowie Tabac Faust Birkenfeld und an den Tages-/Abendkassen. Infos auch unter https://bluenoteio.wordpress.com