Kappeln wird in diesem Jahr nicht am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnehmen. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Lebensqualität in Dörfern zu verbessern sowie die Einwohner zur Gestaltung ihres Ortes zu motivieren. „Wir hätten Chancen, denn wir haben den Bäcker und die neue Kneipe“, sagt Ortsbürgermeister Otfried Buß, der – ebenso wie die Mitglieder des Gemeinderats – dennoch einige Aspekte sieht, die gegen eine Teilnahme sprechen.

Der „Zukunftscheck Dorf“ ist in Kappeln bereits angelaufen. Davon hätten die Bürger mehr, so die Vermutung des Rates. Auch das Zeitfenster, das nicht nur sehr eng bemessen sei, sondern auch noch vor der Kommunalwahl liege, spreche dagegen. Trotz einstimmigen Votums gegen die Teilnahme sei man in der Zukunft potenziell wieder dabei.