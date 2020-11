Durch ein gefährliches Überholmanöver hat ein Verkehrsteilnehmer am Dienstagnachmittag auf der B 420 zwischen Sankt Julian und Glanbrücken einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer gegen 16.25 Uhr hinter einem Traktor unterwegs und setzte trotz Gegenverkehrs zum Überholmanöver an. Anschließend sei er so nah vor dem Traktor wieder eingeschert, dass dieser auf den Grünstreifen ausweichen musste, wo er einen Baum touchierte. Der Schaden beträgt laut Polizei zwar nur wenige Hundert Euro, dennoch hätte der in Richtung Glanbrücken weiterfahrende Verkehrsteilnehmer anhalten müssen. Bei einem so gefährlichen Überholvorgang sollte man annehmen, dass man das Abkommen des überholten Fahrzeuges im Rückspiegel beobachtet, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung weiter. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei in Lauterecken unter Telefon 06382 9110 entgegen.