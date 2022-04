Der Umweltschutzpreis 2019 des Landkreises Kusel geht an die BBS Kusel, den Maschinenring Westpfalz, die Solidarische Landwirtschaft Oberalben sowie die Ortsgemeinde Jettenbach.

Wegen Corona fiel die Entscheidung erst am Montag im Kreisausschuss. Der Preis wird alle drei Jahre vergeben. Statt der Gesamtsumme von 4000 Euro werden nun 1000 Euro vergeben. 400 Euro gibt es für das Repair Café der Berufsbildenden Schule, wo kaputte Geräte repariert werden.

Die anderen drei Preisträger erhalten jeweils 200 Euro: Der Maschinenring für seine Blühaktion 2019, die auch 2020 durchgeführt wurde. Jettenbach für sein Engagement in Sachen Umwelt- und Klimaschutz – alle Gemeindegebäude sind mit Holzhackschnitzelheizung ausgestattet, Dorfbrunnen, Sportplatzberieselung und Schwimmbadwiesen-Bewässerung werden aus einer hochgelegenen Quelle gespeist. Die Solidarische Landwirtschaft Oberalben, die kleinbäuerliche Landwirtschaft fördert und die Erzeugnisse in wiederverwendbaren Behältern an die Mitglieder abgibt.

Belobigungsschreiben bekommen Reiner Scheidt für Umweltschutzmaßnahmen rund um sein Haus in Wolfstein sowie Wilfried Fränkle aus Nußbach, der illegal abgelagerten Abfall sammelt.