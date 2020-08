Der ehemalige Kuseler Kreisfeuerwehrinspektor Udo Schmeiser hat das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz erhalten. Am Donnerstag wurde ihm die Auszeichnung von Innenminister Roger Lewentz überreicht.

Nun ist Schmeiser einer von 30 Personen, die in den vergangenen zehn Jahren damit ausgezeichnet wurden, schreibt das rheinland-pfälzische Innenministerium in einer Pressemitteilung. Und das zurecht, sagte Minister Lewentz bei der Verleihung, denn als Leiter der Kreisausbildung, als Wehrführer der Verbandsgemeinde und als Kreisfeuerwehrinspekteur habe Schmeiser das Feuerwehrwesen maßgeblich geprägt.

Während seiner Zeit als Kreisausbilder hat er laut Innenministerium in 52 Lehrgängen 1085 Feuerwehrleute ausgebildet. Lewentz ging bei der Verleihung außerdem auf seine Mitarbeit bei der Tierseuchenbekämpfung ein: „Auf Landesebene zeichnete sich Udo Schmeiser auch mit seinem Engagement bei der Tierseuchenbekämpfung im Tierseuchenverbund Westpfalz aus. Ein Verbund, der nicht nur in Rheinland-Pfalz eine Führungsrolle einnimmt, sondern weit über die Landesgrenzen bis zur EU-Kommission in Brüssel wirkt.“

Schmeisers Engagement wurde bereits mit fünf Auszeichnungen gewürdigt: darunter das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen, sowie das Silberne und das Goldene Ehrenzeichen am Bande.