Ab der neuen Meisterschaftssaison werden die Brüder Moritz und Maximilian Höh die Trainingsarbeit bei der SG Breitenbach-Dunzweiler von Eric Moosmann übernehmen. Das hat der Verein mitgeteilt.

Beide sollen als gleichberechtigte Trainer arbeiten. Bei der SG erhofft man sich dadurch einen positiven Schub im sportlichen Bereich. Moritz und Maximilian Höh spielen zur Zeit beim Verbandsligisten VfR Baumholder und stammen aus dem Jugend- und Aktivenbereich der SG Kohlbachtal.

Der derzeitige Trainer Eric Moosmann, der seit viereinhalb Jahre n die sportlichen Geschicke der SG verantwortete, will in der noch verbleibenden Saison auch weiterhin alles daransetzen, damit das Ziel Klassenerhalt in der A-Klasse Kusel/Kaiserslautern geschafft werden kann. Unter Moosmanns Regie konnte auch ein drohender Abstieg vermieden werden.