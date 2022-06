„Bewegende Begegnung“: Unter diesem Motto stehen die Theatervorstellungen „Ostwind“ im Hoppstädter Sommersaal am 25. und 26. Juni.

„Der Wind weht rau aus dem Osten herüber. Das Künstlerkollektiv Ole und Knut möchte dem etwas entgegensetzen: Bewegende Begegnungen“, berichtet Claudia Stump, Hausherrin im Sommersaal in Hoppstädten, über das Theaterwochenende. Bei dem interaktiven Theater werde auch das Publikum immer wieder in das Geschehen auf der Bühne eingebunden. Jede Begegnung löse eine Bewegung aus – und diese eine weitere Begegnung, sodass eine ganze Kette von Begegnungen entstehe.

Durch Begegnung mit anderen können eingefahrene Muster aufbrechen, sich Vorstellungen und Vorurteile ändern. Da Künstler keine Grenzen kennen, entstehen aus diesen Begegnungsketten Geschichten. Vorstellungen und Vorurteile werden auf den Prüfstand gestellt und überwunden. Mit dem in der Ukraine geborenen und in Deutschland aufgewachsenen Künstler Artem Zolotarov will das Ensemble die Geschichte von heute und früher erforschen, mit ihm in Begegnung gehen.

Aus Gedanken sollen Geschichten entstehen

„Was bringt er mit? Was haben wir im Gepäck?“: Dies werden zentrale Fragen sein. Was denkt man über den Osten und ist er noch wie früher? Haben Mythen und Erzählungen der östlichen Kultur weiter Bestand? Mittels Sitten, Gebräuchen, aber auch Literatur und Musik soll eine Annäherung stattfinden. Aus Gedanken sollen Geschichten entstehen, die bewegen und berühren. Musikalisch begleitet werden die Darsteller von dem ungarischstämmigen Pianisten Mark Moody.

Die Vorstellung am Samstag, 25. Juni, beginnt um 19.30 Uhr, am Sonntag, 25. Juni, startet das Ensemble bereits um 18 Uhr. Aufgrund des begrenzten Platzangebots wird um eine Anmeldung gebeten. Karten können per Mail an sommersaal@web.de sowie telefonisch unter 06788 9709843 reserviert werden. Adresse des Sommersaals: Im Winkel 6. Gefördert wird die Veranstaltung im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz. Weitere Infos unter: www.sommersaal.de