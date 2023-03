Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kamera in jedes noch so unaufgeräumte Eck halten, das muss, wer Hilfe bei Tanja Priefling sucht. Die Waldmohrerin bietet Onlinekurse an, die dabei helfen sollen, nachhaltig Ordnung zu halten. Einmal Hauruck, das reiche nicht und stresse außerdem mehr, als Ordnung zur Gewohnheit im Alltag zu machen, betont die Aufräumberaterin.

Das erste Versuchskaninchen und im Grunde auch der Anstoß für ihre Tätigkeit war ihre Schwester, berichtet Tanja Priefling. Nicht nur, dass sie ihr schon über 30 Jahre hinterherräumte