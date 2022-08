Auf einer Koppel zwischen Medard und Löllbach (Kreis Bad Kreuznach) ist in der Nacht von Montag (19 Uhr) auf Dienstag (7 Uhr) ein Pferd getötet worden. Wie die Polizei berichtet, wurde die Stute durch Stiche mit einem scharfen Gegenstand tödlich verletzt – so der Stand der Ermittlungen. Das leblose Tier war am Morgen gefunden worden. Es wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach veterinärmedizinisch untersucht.

Die getötete Stute weidete mit anderen Pferden bei Löllbach in der Verlängerung des Medarder Weg. Der geteerte Feldweg wird von Ortskundigen als Abkürzung genutzt, weshalb sich die Polizei Zeugenhinweise erhofft. Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, erreicht die zuständige Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 3692620.