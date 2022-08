Gute Kommunikation und Kreativität ermöglichten Ortsbürgermeister Christoph Schneider ein Schnäppchen. Die Oberfläche der Straße „An der Weid“ lässt zu wünschen übrig. Schneider wurde aufmerksam auf die Arbeit der Firma Possehl aus Kaiserslautern in Altenglan, die dort als günstigster Bieter tätig ist. Zu gleichen Bedingungen wie in Altenglan (18,50 Euro je Quadratmeter) hat sie eingewilligt, in Etschberg 1000 Quadratmeter zu behandeln. Durch zusätzliche Übertragung von Haushaltsresten aus dem Jahr 2021 ins laufende Jahr in Höhe von 10.000 Euro wird die Finanzierung gesichert.