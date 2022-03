Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz laut Umweltministerium 244 Wasserkraftanlagen, die Strom in das allgemeine Versorgungsnetz einspeisen und dafür nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz vergütet werden. Mit einer Stromerzeugung von 915 Millionen Kilowattstunden hatte die Wasserkraft 2019 am regenerativ erzeugten Strom in Rheinland-Pfalz einen Anteil von rund 8,3 Prozent. Der Anteil des Wasserkraftstroms an der Bruttostromerzeugung betrug etwa 4,3 Prozent. Für das Jahr 2020 wird aufgrund extremer Trockenheit und geringer Niederschläge laut Statistischem Landesamt mit einem Rückgang der Stromerzeugung aus Wasserkraft um bis zu 30 Prozent gerechnet. Die überwiegende Mehrzahl dieser Wasserkraftwerke an rheinland-pfälzischen Bächen und Flüssen gelten als Kleinanlagen. Regional fällt Wasserkraft vor allem in Bayern und Baden-Württemberg zahlenmäßig ins Gewicht. Speicher- und Laufwasserkraftwerke in diesen Bundesländern erzeugen 80 Prozent des Wasserkraftstroms.