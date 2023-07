Mit Fußball, Musik und Ehrungen feiert der Sportverein Föckelberg am Wochenende vom Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Juli, sein 100. Jubiläum. Zuerst steht König Fußball im Mittelpunkt. Die Jubiläumsveranstaltung wird am Freitag, 17.30 Uhr, mit dem B-Jugendspiel zwischen der JSG Mittleres Glantal und dem FV Kusel eröffnet. Ab 19.30 Uhr trifft die erste Mannschaft der SG Föckelberg/Bosenbach auf die SG Glanalb. Am Samstag, 13.30 Uhr, geht es mit einem F-Jugendspiel JSG Mittleres Glantal weiter. Der Gegner steht bislang jedoch noch nicht fest. Am Samstagabend unterhält im Festzelt am Sportplatz die Band „Contrast“. Am Sonntag werden die Feierlichkeiten im Zelt am Dorfgemeinschaftshaus mit einem Festkommers fortgesetzt. Der Verein wird von den Sportverbänden SWFV und dem Sportbund ausgezeichnet. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Blaskapelle des Musikvereins Reichenbach.