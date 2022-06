Schwimmen, Fußballspielen, Basteln oder Nähen. Billard spielen, Abenteuer mit Pferden, Geocaching oder Kinonachmittag. Spaß haben für einen Sommerferientag oder ein Hobby fürs ganze Leben finden – das neue Sommerferienprogramm der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein ist wieder bunt und abwechslungsreich ausgefallen. Vereine, soziale, kirchliche und Freizeiteinrichtungen beteiligen sich daran traditionell. Da gibt es Altbekanntes, aber auch einiges Neues zu entdecken – vom ersten bis zum letzten Ferientag. Das 36-seitige Programm kann auf der Internetseite der VG heruntergeladen werden.

Anmeldebeginn ist am Freitag, 1. Juli, 15 bis 18 Uhr im Sitzungssaal im VG-Verwaltungsgebäude in Wolfstein, Bergstraße 2. Bis 15. Juli ist Anmeldung montags bis freitags, 13 bis 18 Uhr, bei den Jugendpflegern in den Jugendzentren Lauterecken und Wolfstein möglich. Manche Veranstaltungen sind kostenlos, für andere ist ein geringer Obolus zu entrichten. Bis zu fünf Kinder können an jedem Veranstaltungstag kostenfrei mitmachen, wenn die Familie eine Lernmittelbefreiung hat.