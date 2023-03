Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Kreis macht bei der Digitalisierung richtig Tempo. In jeder der 98 Ortsgemeinden soll eine i-Bench-Solarsitzbank aufgestellt werden. Und auch bei den Projekten „Teilhabe“ und „Digitalwerkstatt Kinder und Jugend“ geht’s voran.

Im Seniorenhaus Marienhof in Glan-Münchweiler könnte es im Herbst mit der Umsetzung schon so weit sein: Derzeit arbeite die Technische Universität Kaiserslautern an einem Fragebogen,