Mit selbstgenähten Kleidern für Barbies in der Kindheit fing alles an, nun hat Angela Jung aus St. Julian seit 30 Jahren ihr eigenes Maßatelier. Trotz der Selbstständigkeit spielt die Familie die größte Rolle in ihrem Leben.

„Als Kind saß ich an der alten Tretmaschine meiner Oma in Hinzweiler und habe die ersten Kleidchen für Barbies genäht. Da war schon klar, dass ich beruflich nie was