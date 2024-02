Die schwierige Lage bezüglich der kommunalen Finanzen treibt auch den Grumbacher Ortsbürgermeister Markus Christian und seinen Gemeinderat um.

Im Haushalt werde alles zusammengestrichen, was vertretbar ist, und so oft es geht auf Eigenleistung gesetzt. Beschädigungen an einem Weg, die Fußgänger gefährden könnten, werden aus diesem Grund in Eigenleistung behoben – „man behilft sich eben, das kostet dann 150 Euro und keine Tausende“.

Zu heikel wäre dagegen das Entfernen eines rund acht Meter langen, ziemlich dicken Astes im Fichtenwäldchen nahe der Kita, der parallel zum Boden auf ein Privatgrundstück ragt. „Hier sollen die Profis ran“, sagt Christian. Die Kosten belaufen sich auf 1450 Euro.

Eichenprozessionsspinner beikommen

Dieses Fichtenwäldchen wird auch wieder präventiv mit Teebaumöl gespritzt, um dem Eichenprozessionsspinner beizukommen. „Im Wäldchen an der Kita ist das eine Pflichtaufgabe, aber wir haben immer das zweite Fichtenwäldchen ebenfalls spritzen lassen und das wäre nun eine freiwillige Ausgabe.“ Der Ortsbürgermeister hofft, dass beide Wälder gespritzt werden können.