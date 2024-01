Durch den Schneefall kam es am Montag im Landkreis Kusel zu fünf Verkehrsunfällen. Das berichtet das Polizeipräsidium Westpfalz auf Anfrage der RHEINPFALZ. Insgesamt soll dabei ein Sachschaden von rund 14.000 Euro entstanden sein. Gleich drei Unfälle gab es in Steinbach am Glan. Wie die Polizei mitteilt, war die Frutzweiler Straße stark vereist, verletzt wurde niemand. Auf der Straße zwischen Eßweiler und Jettenbach kam es ebenfalls zu einem Zusammenstoß – Verletzte gab es nicht, auch der Sachschaden sei gering, informiert eine Sprecherin des Präsidiums.

Der größte schneebedingte Zwischenfall ereignete sich laut Polizeiangaben zwischen Altenglan und Friedelhausen: Dort ist ein Lkw ins Rutschen gekommen und letztlich umgekippt. Der Fahrer konnte sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien, dennoch wurde er vorsorglich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.