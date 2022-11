Während in Schönenberg-Kübelberg in diesem Jahr ganz auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet wird, sollen die Lichterketten in Waldmohr leuchten – aber nicht die ganze Nacht. Der Schönenberg-Kübelberger Ortsgemeinderat wolle mit diesem Beschluss, den er bei seiner jüngsten Sitzung gefasst hat, ein Zeichen der Solidarität setzen und auch selbst Energie sparen, informierte Ortsbürgermeister Thomas Wolf. Der Gemeindesäckel werde mit diesem Schritt um etwa 3500 Euro weniger belastet. „Aber die Ausgaben sind wirklich nicht der Hauptgrund.“ Die Gemeinde wolle einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Einmütig waren deshalb alle dem Vorschlag von Lydia Schmidt gefolgt, keine Lichterketten zu installieren. Etwas weihnachtliche Stimmung soll im Ort aber dennoch verbreitet werden. In Kübelberg, Schönenberg, Schmittweiler und Sand werden auch in diesem Jahr die großen Tannenbäume aufgestellt. Dies sei allen Fraktionen wichtig, betonte Wolf. Die an diesen installierten sparsamen LED-Leuchten würden allerdings etwas kürzer brennen als bisher.

Auch in Waldmohr wird der Stecker gezogen: Die Lichterketten auf dem Marktplatz, auf die wegen ihres Status’ als Kulturgut nicht verzichtet werden soll, sowie jene an den Tannenbäumen in der Stadt sollen nur bis 22 Uhr leuchten. Außerdem wird die evangelische Kirche nicht mehr angestrahlt, informiert Stadtbürgermeister Jürgen Schneider.