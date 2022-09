„Mit Gunst und Verlaub. Ich bin mit Vergnügen hier hoch gestiegen. Um den Bauherrn zu ehren, ein Gläschen zu leeren. Ein neues Haus hat sich erhoben. Wer es recht besieht, der muss es loben.“ Zimmermann Thomas Leyherr trug am Dienstagabend den traditionellen Richtspruch vor, hoch oben auf dem neuen Gebäude am Rosengarten stehend.

In etwa 14 Monaten war der Bau in der Bahnhofstraße errichtet worden, in dem einmal ein Netto-Discounter und die Lebenshilfe einziehen werden. Laut Polier Rainer Henrich, werden die Räume des Discounters Anfang Oktober übergeben. Die Bauzeit liege im Plan.

Hartloff: Geht zügig voran

Zum Richtfest auf dem Gebäudedach waren Bauarbeiter, Anwohner, das Planungsbüro Schmer sowie die Stadtspitze mit Bürgermeister Jochen Hartloff und seinem Beigeordneten Ulrich Ernst eingeladen. Der Bürgermeister freute sich, dass „der Bau zügig voran geht“. Die Gäste nutzten die Gelegenheit, sich bei einer Führung durch das Gebäude vom Baufortschritt zu überzeugen und erste Vorstellungen von dem zu entwickeln, was dort im Entstehen ist.