Die Volkskrankheit Herzschwäche steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der bundesweiten Herzwochen im November. Zu dem Thema bietet der Kuseler Kardiologe Oliver Kusch zusammen mit der RHEINPFALZ am Samstag, 21. November, ab 10 Uhr eine Telefonsprechstunde an.

Kusch hatte in der Vergangenheit anlässlich der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung an einem Samstag im November seine Praxis zum Infotag für Interessierte geöffnet. Es gab unter anderem Vorträge