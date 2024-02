Junge Menschen für Lokaljournalismus begeistern: Mit diesem Ziel haben die beiden RHEINPFALZ-Redakteure Michelle Pfeifer und Maximilian Schenk am Montag das Kuseler Siebenpfeiffer-Gymnasium besucht. Rund 60 Abiturientinnen und Abiturienten der Jahrgangsstufe 13 hatten sich für den Vortrag in der Mensa der Schule eingefunden, um zu erfahren, wie die Arbeit bei der RHEINPFALZ aussieht. Wie kann der Einstieg in den Journalismus aussehen? Wie viel Abwechslung bietet der Berufsalltag? Diese und weitere Fragen standen auf der Agenda.