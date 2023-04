Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erst die Segelflieger, dann der Naturschutz. So in etwa argumentiert die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Sachen Rettungshubschrauber-Standort Eßweiler.

Den dauerhaften Betrieb auf der Anlage des Luftsportvereins sieht die Obere Naturschutzbehörde wegen der Nähe zu Naturschutzgebieten nicht für umsetzbar, wie sie am Dienstag mitgeteilt hat.