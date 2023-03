Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der dritten Runde des Fußball-Verbandspokals bekommt es der FV Kusel am Mittwoch (18.30 Uhr) zu Hause mit dem TuS Hoppstädten zu tun.

Der FVK dürfte mit breiter Brust in diese Partie gehen, hat er doch am vergangenen Wochenende beim FV Bruchmühlbach seinen zweiten Sieg in der A-Klasse gelandet. In der zweiten Pokalrunde setzte