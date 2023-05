Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Babylonische Verhältnisse beim Ortsgemeinderat in Breitenbach: Wieder einmal verstanden sich die Gemeindevertreter nicht – hauptsächlich der ungünstigen Akustik in der Schönbachtalhalle geschuldet. So verpuffte die Debatte um den Kauf des einstigen Wasserpumpenhauses teilweise im Widerhall der Sporthalle.

Die hatte Ortsbürgermeister Johannes Roth als Tagungsort gewählt, um die Abstandsregelungen einhalten zu können. Nach knapp einer Stunde gab Ratsfrau Patricia Altherr (WG Grünspecht)