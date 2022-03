Der Ortsgemeinderat Reichweiler hat in seiner jüngsten Sitzung die Friedhofssatzung neu gefasst. Gründe: Zum einen wird die Gemeinde künftig weitere Bestattungsformen anbieten. Zum anderen werden die Gebühren erhöht.

Ortsbürgermeister Eric Tuerlings zufolge sollen auf dem Gemeindefriedhof künftig auch Rasen- und Baumurnengräber zur Verfügung stehen. Weiterhin werde es ein Urnengrabfeld geben, auf dem sich Menschen anonym bestatten lassen können.

Der Ortsgemeinderat hat in diesem Zusammenhang auch die Friedhofsgebühren erhöht. So kostet ein Baum-Urnenreihengrab in einem Baumgrabfeld 750 Euro und auf einem Rasengrabfeld 700 Euro. Weiterhin werden für eine Erdbestattung im Sarg 1600 Euro fällig, für ein Urnenreihengrab 370 Euro (zweite Urne 85 Euro). Die Liegezeit bleibt mit 25 Jahren unverändert. In der überarbeiteten Satzung wurden außerdem die Gebühren für die Leichenhalle neu festgeschrieben. Pro Tag kostet die Leichenhalle 120 Euro, wird sie für eine Trauerfeier genutzt, müssen 150 Euro pro Tag bezahlt werden.