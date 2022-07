Eine Radtour am Mittwoch endete für eine 66-Jährige im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin auf dem Radweg an der B270 unterwegs. In Höhe des Rechweilerhofs fädelte sie mit einem Pedal in ein Baustellenschild ein und kam zu Fall. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die 66-Jährige wurde zunächst an der Unfallstelle versorgt und dann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.