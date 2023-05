Zurückblicken, auch um Ideen für Projekte in der Zukunft zu sammeln: Am Sonntag nach Fronleichnam wird am Seewoog bei Miesenbach der Übergang in die neue Leader-Förderung für ländliche Entwicklung gefeiert.

Rund 3,8 Millionen Euro stehen bereit, um bis 2029 in Projekte in der Region Westrich-Glantal zu fließen: Die gleichnamige Lokale Arbeitsgemeinschaft (LAG) hat sich für die neue Förderperiode für europäische Mittel für die ländliche Entwicklung konstituiert. Neu dabei sind die Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Weilerbach, es bleiben dabei die VGen Oberes Glantal, Ramstein-Miesenbach, Bruchmühlbach-Miesau und Landstuhl.

Bis neue Gelder für die ersten Projekte ausgeschüttet werden können, darunter jährlich 30.000 Euro für ehrenamtliche Bürgerprojekte, wird es noch etwas dauern. Gerade erst wurden 14 Kleinprojekte bewilligt. Bis zu 3000 Euro gibt es beispielsweise für eine Keltermaschine zur öffentlichen Nutzung im Oberen Glantal sowie für Technik für die Aufnahme von Gospelchor-Auftritten, die dann digital zur Verfügung gestellt werden.

Um zwei der größten geförderten Projekte wird es bei der Feier am Sonntag, 11. Juni, gehen, aber nicht nur: Start für eine Radtour auf einer Teilstrecke der Pfälzer Seentour ist um 10 Uhr am Seewoog bei Miesenbach. Ab 13 Uhr wird dann dort gefeiert. Anmeldung zu beiden Veranstaltungen ist erwünscht: marc.wagner@entra.de. Beide Vorhaben konnten mit Leader-Mitteln umgesetzt werden.

Info



www.westrich-glantal.de