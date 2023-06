Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hinterm Blauen Pavillon soll eine provisorische Spiel- und Aufenthaltsfläche entstehen. Die CDU-Fraktion im Kuseler Stadtrat hält dies für dringend geboten, um nicht zuletzt Umtrieben in der Fußgängerzone Herr zu werden.

In der tagsüber so ruhigen Fußgängerzone sei es im Sommer allabendlich rundgegangen. Dort prallten unterschiedliche Welten zusammen. „Es wird in der Stadt immer schwieriger,