Die Rallye 35-Veranstaltungen haben einen schweren Stand. Das machte sich am Samstag auch durch deutlich weniger Teilnehmer als in den Vorjahren bei der Potzberg-Rallye des MSC Altenglan bemerkbar. Die Kuseler Starter waren drauf und dran dies zu nutzen, doch am Ende gab es enttäuschte Gesichter.

Durch die kurzfristige Absage zweier mitfavorisierter Teams galt das Duo Björn Satorius/Hanna Ostlender (Bickenbach/Hermeskeil) sehr schnell als das Favoritenteam. „Ich bin mit dem Ford Fiesta Rally