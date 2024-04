In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen Diebe im südwestlichen Stadtgebiet Kusel zu und machten ihre Beute in mehreren unverschlossenen Autos. Dabei wurden laut Polizei geringe Geldbeträge und einige Wertgegenstände entwendet. Hinweise auf die Täter können unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de gegeben werden. Nach Erkenntnissen der Ermittler gingen die Kriminellen gezielt unverschlossene Autos an. Die Polizei warnt Autobesitzer davor, Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen. Sie sollten sich zudem stets vergewissern, dass das Fahrzeug abgeschlossen ist.