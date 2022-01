Wohin mit all dem Gepäck? Diese Frage beantwortete ein 24 Jahre alter Mann am Donnerstag ganz pragmatisch: Wenn ins Auto nichts mehr reinpasst, wird eben der Rest auf dem Autodach gestapelt. Allerdings wurde die Autobahnpolizei Kaiserslautern am Morgen auf das Auto des jungen Mannes aufmerksam, mit dem er auf der A6 in Richtung Saarbrücken unterwegs war. Die Beamten stoppten das Auto und untersagten dem 24-Jährigen die Weiterfahrt – „aufgrund der überschrittenen Dachlast und der ungenügenden Ladungssicherung. Auf dem Parkplatz des Rasthofes Waldmohr wurden ihm die Gefahren erläutert, die durch seine Gedankenlosigkeit für ihn und andere hätte entstehen können, heißt es im Polizeibericht.