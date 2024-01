Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach 33 Jahren in Altenglan wechselt der evangelische Pfarrer Armand Großmann in den Ruhestand. Der 64-Jährige gehe zum 1. Februar in Pension, bestätigte der Kuseler Dekan Lars Stetzenbach. Ein offizieller Abschied ist nicht geplant.

„Ich habe meinen letzten Gottesdienst bereits am Silvestertag gehalten“, berichtet Großmann. Der Theologe, der aus dem französischen Moyeuvre-Grande im Département Moselle