Am zweiten Spieltag in der Poolbillard-Oberliga war für den PBC Domino Kusel nichts zu holen. Beim BSV Kaiserslautern setzte es eine 0:8-Niederlage.

Stefan Stahlbusch erklärte, „dass da ein Klassenunterschied zu sehen war.“ Gleichwohl hätte man sich den Ehrenpunkt verdient gehabt. So konnten Stahlbusch im ersten 14.1 endlos-Spiel und Stollhof im folgenden 8-Ball mithalten – zum Sieg reichte es indes nicht. Chancenlos waren dann in den folgenden Spielen Ahmad Faqiri (9-Ball/8-Ball) und Frank Neudeck (10-Ball) sowie Stollhof (14.1 endlos). Enger ging es in den letzten beiden Partien zu, die Neudeck (9-Ball) und Stahlbusch (10-Ball) nur knapp verloren. „Uns fehlt dann halt auch das nötige Quäntchen Glück“, so Stahlbusch, der auf die Partie am 1. November setzt, wenn man zum „Abstiegsklassiker“ beim VfB Neuwied 2 gastiert. Die beiden Mannschaften sind derzeit die einzigen, noch punktlosen Teams in der Liga.

Einen prima Saisonstart legte hingegen die neue zweite Mannschaft der Dominos in der Kreisliga A hin, die beim PBC Ingelheim 4 mit 6:0 gewann. Das nächste Spiel steht am 31. Oktober beim PBC Grünstadt 4 an.