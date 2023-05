Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die ehemalige katholische Kirche in Rammelsbach gehört seit April der Ortsgemeinde, was auch ein Glücksfall wegen des maroden Rathauses ist: Das ist ins ehemalige Pfarrheim umgezogen. Nicht so schnell gehen wird es in der Kirche und auf dem Gelände, über deren Nutzung am Dienstag wieder mit Bürgern beraten wird.

Für 640.000 Euro hat die ehemalige katholische Kirche in Rammelsbach mitsamt Pfarramt und Pfarrheim sowie 7000 Quadratmeter Grundstück den Eigentümer gewechselt. Nach mehr als zwei