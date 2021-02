Fünf Notarztstandorte gibt es im Rettungsdienstbereich Kaiserslautern: Vier an den Standorten des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen. Einen am Nardini-Klinikum St. Johannis in Landstuhl. Die Krankenhäuser sind jeweils für die Besetzung der Notärzte zuständig. 15 Rettungswachen sind über die drei Landkreise verteilt. Für den Rettungsdienst – jedoch nicht für die Notärzte – gilt die 15-Minuten-Frist. Die kann jedoch nicht überall eingehalten werden, weiß Christian Hardt. Der Ärztliche Leiter Rettungsdienst verweist auf seinen Vorgänger Wolfgang Hoffmann. Der habe sich sehr um die weißen Flecken bemüht und neue nötige Standorte ermittelt – wie in Kreimbach-Kaulbach.

Nun hofft Hardt, dass bald über eine Verwaltungsvorschrift des Landes die Kostenverteilung geklärt ist und es weiter gehen kann: In Kreimbach-Kaulbach soll eine Rettungswache entstehen. Aus Notlösungen in Schwedelbach, wo die Wache derzeit im Bauhof untergebracht ist, und in Alsenz, wo Container stehen, sollen Dauerlösungen werden. Neue Wachen sollen außerdem in Winnweiler sowie vom ASB in Kaiserslautern ganz in der Nähe des derzeitigen Standorts gebaut werden.