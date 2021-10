Auch die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein hat nun einen Klimaschutzmanager: Frederik Staudt heißt er, kommt aus Nohfelden im Saarland und hat am 14. Oktober seinen Dienst angetreten, informiert die Verwaltung auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Er ist frisch gebackener Absolvent des Umwelt-Campus Birkenfeld, wo er vor Kurzem seinen Bachelor-Abschluss im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen/Umweltplanung gemacht hat.

Die VG Lauterecken-Wolfstein ist – mit zwei Wochen Abstand zum Oberen Glantal – damit die dritte Verbandsgemeinde, die die Klimaschutz-Stelle besetzen kann. Anfang Mai hat Klimaschutzmanager Enrico Emrich seine Stelle bei der VG Kusel-Altenglan angetreten. Die Stellen werden vom Land gefördert.

Der Klimaschutzmanager in Lauterecken ist der Stabsstelle zugeordnet, arbeitet also unmittelbar mit Bürgermeister Andreas Müller zusammen. Der hatte schon vor Jahren davon gesprochen, eine solche Stelle schaffen zu wollen. Er sagte damals, ein Konzept solle erarbeitet werden, das Energieversorgung, -gewinnung und -einsparung auf neue Füße stelle. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden solle nach Potenzialen gesucht werden.