Vier neue Bauplätze sollen in Blaubach entstehen. Darin waren sich die Ratsmitglieder einig. Auch weitere Bauvorhaben plant die Gemeinde, dieses und kommendes Jahr umzusetzen.

Außerdem wurde der Haushalt für 2022 und 2023 festgelegt. Weil es aktuell nur noch einen Bauplatz in Dorf gibt, sollen jeweils zwei Bauplätze im Bebauungsplan „Schulstraße“ auf einer Wiese vor dem Friedhof sowie am oberen Matzenberg entstehen. Dort muss noch ein Strommast zurückgebaut werden. Eine Trafostation wurde bereits umgesetzt. Die Grundstücke sind noch nicht in Gemeindebesitz.

Laut Peter Dietrich, dem Ersten Beigeordneten, sind aufgrund von Preissteigerungen die Kosten schwer abzuschätzen. Allerdings rechnet er nicht mit sonderlich erhöhten Ausgaben, da teilweise Anschlüsse schon in der Nähe seien. Im Haushalt sind 10.000 Euro für Ausgleichsflächen vorgesehen, wenn Neubauflächen versiegelt werden. Außerdem vergab der Rat ein Planungsangebot in Höhe von 8600 Euro.

Friedhofswege und Buswendeplatz

Die zwei größten Investitionen in diesem Jahr sind für die Sanierung der maroden Friedhofswege für 31.000 Euro, für die ein Förderantrag gestellt wurde, sowie für einen geplanten Buswendeplatz in der Dorfmitte für 25.000 Euro. Sparen will die Gemeinde, indem die Planung eines Parkplatzes am Spielplatz mit der des neuen Feuerwehrgerätehauses kombiniert wird. Weitere 8000 Euro sollen für energiesparende Lampen am Dorfplatz ausgegeben werden.

Ferner sind für das Haushaltsjahr 2022 sowie 2023 jeweils 10.000 Euro für Instandsetzungen von Straßen und Wegen geplant. 15.000 Euro werden im nächsten Jahr für die Trockenlegung des Jugendraums kalkuliert. Weitere 10.000 Euro sollen eine neue Klärgrube an der Blockhütte sowie die Reparatur des Hüttendachs kosten. Mit 5000 Euro rechnet der Rat für ein neues Urnenfeld auf dem Friedhof. Für Reparaturen am Spielturm auf dem Spielplatz sind 3000 Euro vorgesehen. Insgesamt ergebe sich aus den Haushaltsplänen ein Kreditbedarf von 62.500 Euro in diesem und weiteren 20.500 Euro im kommenden Jahr, wie Markus Arnold von der Verbandsgemeindeverwaltung erläuterte. Die Schulden der Gemeinde bezifferte er auf 1.176.000 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird mit 4700 Euro berechnet.