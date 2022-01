Es ist entschieden: Nicht nur der Posten des Ortsbürgermeisters muss in Cronenberg neu besetzt werden, sondern der gesamte sechsköpfige Gemeinderat muss neu gewählt werden. Im September waren Hannelore Eckel und fünf von sechs Ratsmitgliedern zurückgetreten.

Damit war klar, dass es eine Ortsbürgermeister-Wahl geben muss. Bevor die Verwaltung diese jedoch in die Wege leitete, sollte geklärt werden, ob auch der Rat neu zu wählen ist. Alle Ersatzpersonen wurden angeschrieben, auch jene, die bei der Mehrheitswahl 2019 nur eine Stimme bekommen hatten. Nur einer sei bereit gewesen, in den Rat zu gehen, berichtet Wahlleiterin Silke Herrmann. Damit wären nur zwei von sechs Plätzen besetzt gewesen – die Anzahl der Ratsmitglieder dürfe nicht unter die Hälfte der Sitze fallen. „Wir haben die Kreisverwaltung angeschrieben, damit ein Wahltermin festgelegt wird“, erklärt Herrmann das weitere Vorgehen. Steht dieser fest, werden auch die Fristen für die Abgabe von Wahlvorschlägen bekanntgegeben.

Bei der jüngsten Kommunalwahl 2019 hatte es in Cronenberg keinen Ortsbürgermeister-Kandidaten gegeben. Eckel war neu im Gemeinderat und wurde zur Ortschefin gewählt. Sie hatte stets betont, in ihre neue Rolle erst hineinwachsen zu müssen. Auch die nach Streit im Ort und im Rat zurückgetretenen Mitglieder waren 2019 oder als Nachrücker neu in das Gremium gekommen. So steht der 150-Einwohner-Ort nun erneut davor, Menschen finden zu müssen, die bereit sind, die Geschicke der Gemeinde zu lenken.