Die nach einem Hangrutsch zwischen Theisbergstegen und dem Ortsteil Godelhausen beschädigten Inexio-Leitungen sind offenbar repariert. Wie mehrere Anwohner des Ortsteils Godelhausen der RHEINPFALZ berichteten, funktionieren Festnetz und Internet seit dem Vormittag wieder. Der Internet-Anbieter Inexio hatte am Montag angekündigt, die beschädigten Leitungen spätestens Dienstag zu reparieren. Rund 100 Anschlüsse waren eine Woche lang von der Störung betroffen. Inexio-Sprecher Thomas Schommer betonte, die Firma werde nach der Sicherung des Hanges noch einmal vor Ort tätig werden. Derzeit verliefen die Leitungen in dem Bereich überirdisch, „das kann so natürlich nicht bleiben“, sagte Schommer am Montagabend.