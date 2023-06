Am Freitag, 14. Juli, geht in der Messe Idar-Oberstein ein musikalischer Abend mit Jazz, Hip-Hop und Rock über die Bühne. Headliner sind Thomas D & The KBCS, im Vorprogramm spielen Thomas Blug’s Rockanarchie sowie Kevin Q & Elite Experience.

Mit seiner Band Die Fantastischen Vier hat Thomas D eigentlich schon alles erreicht. Seit mehr als drei Dekaden schreiben sie Geschichte und begeistern unzählige Fans. Auch für die aktuelle Stadiontournee sind die ersten Termine bereits ausverkauft. Doch Intimität geht auf derart großen Bühnen oft verloren.

Thomas D hat schon früh erkannt, dass er den Rummel des Popstar-Daseins am besten durch echte Handarbeit ausgleichen kann. Die praktiziert er seit über 20 Jahren auf seinem Hof in der Vulkaneifel. Hier gerät er eines Tages durch einen Zufall an eine Schallplatte der Hamburger Band The KBCS. Er hört gespannt die ersten Minuten und fragt sich, wann endlich Gesang einsetzt. Doch nach einigen Songs wird ihm klar: das ist eine instrumentale Platte.

Thomas D ist begeistert von dem warmen meditativen Vintage-Sound der KBCS. Von den trockenen Drums, erdigen Basslines, spacigen Keyboard Sounds und filigranen minimalistisch-souligen Gitarren. Er taucht ein in diese musikalische Welt und fühlt eine starke Verbundenheit. Davon inspiriert reift in ihm eine Idee: Diese Band könnte der Wegbegleiter werden für seine eigene musikalische Reise. Also macht Thomas D die KBCS ausfindig und es entsteht eine gemeinsame Vision: Thomas Ds Stücke in dem Gewand des KBCS-Sounds auf die Bühne zu bringen. Der instrumental analoge Vibe harmoniert perfekt mit den zeitlosen Texten, die heute mehr denn je Aktualität sprechen. Heraus gekommen ist eine liebevolle Symbiose mit Tiefgang.

Elite Experience, das sind Kevin Q, Aronmaxin und Michael Ameer. Die Künstler des Independent Labels All Elite Music bieten modernen Deutschrap, Hip-Hop, Soul und Funk. Vor allem die Karriere des aus Idar-Oberstein stammenden Rappers Kevin Q (bürgerlich Kevin Quint) nimmt momentan richtig Fahrt auf.

Info

Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 27 Euro, ermäßigt 16 Euro, unter www.ticket-regional.de und bei den angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich. Veranstalter der Musikshow ist das Stadtjugendamt Idar-Oberstein in Kooperation mit Blue Note und der Kulturinitiative Jam On.