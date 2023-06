In der Zweibrücker Straße (B420) sind am Dienstagmorgen ein Motorrad und ein Lastwagen kollidiert. Dabei wurde die 61-jährige Motorradfahrerin verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhren die beiden Fahrzeuge nach Zeugenangaben einander entgegen, als der 30-jährige Fahrer des Lastwagens plötzlich von der rechten auf die linke Fahrbahnseite wechselte und dabei die 61-Jährige mit ihrem Motorrad übersah. Diese wurde verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Während der Unfallaufnahme war die Straße nach Angaben der Beamten für mehr als eine Stunde vollgesperrt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan im Einsatz. Gegen den 30-jährigen Lastwagenfahrer wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.