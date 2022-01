[aktualisiert 18.53 Uhr] Nur einige Wenige waren zum Kuseler Rosengarten gekommen – und hatten sich auch schnell wieder abgewandt. Wer am Abend zum Treffpunkt des sogenannten Montagsspaziergangs in der Kreisstadt gekommen war, das war Otto Rubly: „Ich werde jetzt nach Hause fahren und mich über Facebook bei all denen bedanken, die so vernünftig waren, an diesem Tag weg zu bleiben“, sagte der Landrat. Er hatte zuvor noch mit Polizisten gesprochen, die nach dem Rechten hatten schauen wollen. Drei Einsatzfahrzeuge waren gegen 18.30 Uhr zu sehen, eins rollte kurz nach dem Landrat auch schon wieder weg. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei Ulmet hatte der Landrat schon am Morgen appelliert, auf die sogenannten Montagsspaziergänge im gesamten Kreis zu verzichten. „Auch in Waldmohr gibt es keine“, sagte Rubly am Abend erleichtert zur RHEINPFALZ. Es gebiete die Vernunft, auf die Teilnahme an den Versammlungen diesmal zu verzichten.

Vorab schon hatte Rubly angekündigt, dass eine Gegenkundgebung nicht stattfinden werde. In der Telegram-Gruppe „Freiheitsboten Landkreis Kusel“ hatte es am Vormittag noch unterschiedliche Beiträge gegeben: Einige Gruppenmitglieder kündigten an, dennoch kommen zu wollen, andere wollten auf andere Orte ausweichen. Zudem wurden Vorschläge geäußert, zwar teilzunehmen, dabei allerdings Kerzen und Blumen in Gedenken an die getöteten Polizisten abzulegen.