In der Ortsgemeinde wird traditionell eine der ersten Kerwen im Kreis gefeiert. Los geht es dieses Jahr am Freitag, 5. Mai, ab 20 Uhr mit der Eichung der Straußjugend im Sportheim.

Weiter geht es am Samstag, 6. Mai, am Sportplatz. Dort werden um 14 und um 16 Uhr die Kerwespiele angepfiffen. Anschließend findet im Festzelt um 18 Uhr noch ein Bierpong-Turnier statt, und ab 21 Uhr sorgt die Band „Die Hüttenrocker“ für Musik. Der Eintritt ist frei.

Die Straußrede mit anschließendem Tanz der drei Erschde gibt es am Sonntag, 7. Mai, um 14 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Dort wird die Kerwe am Montag, 8. Mai, dann auch abgeschlossen. Für diesen Tag wurde der Frühschoppen im Dorfgemeinschaftshaus mit Mittagstisch vom Restaurant s’Budche aus Glan-Münchweiler angekündigt: ab 11.30 Uhr, ab 14 Uhr spielen „Die Glücklichen“.