Bundesweit wird derzeit gegen Rechts und gegen die AfD demonstriert. Auch in Kusel gibt es am Samstag, 20. Januar, eine Protestveranstaltung – ebenso wie am Sonntag, 28. Januar, in Pfeffelbach. Der AfD-Kreisverband Kusel lädt für diesen Tag ins Dorfgemeinschaftshaus zum Neujahrsempfang ein.

Los geht die Veranstaltung laut Mitteilung um 11 Uhr. Bereits eine Stunde früher, um 10 Uhr, startet die Versammlung vor dem Dorfgemeinschaftshaus, die sich gegen die Partei und gegen Rechts richtet. Veranstalter ist Sozialarbeiter Bastian Drumm. „Waffeln und Kaffee gegen die AfD“ ist auf dem Flyer der Veranstaltung zu lesen, für die auch Live-Musik angekündigt wird. Es sei sinnvoll, gerade jetzt den Protest auf die Straße zu bringen, sagt Drumm. Die AfD habe angekündigt, dass es ihr Jahr werde. „Und das wird es wahrscheinlich auch, da müssen wir uns nichts vormachen“, so der Veranstalter. „Wir müssen aber auch schauen, dass es auch unser Jahr wird.“

Bundesweit kommt es derzeit zu Demonstrationen gegen die AfD und gegen Rechts. Auslöser für die Proteste ist das vom Recherchenetzwerk Correctiv enthüllte Geheimtreffen von Rechtsextremen und AfD-Politikern in Potsdam. Unter anderem wurde dort über Pläne zur Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland diskutiert. Geplant habe er die Versammlung in Pfeffelbach jedoch schon vor Bekanntwerden des Geheimtreffens, sagt Drumm. Angemeldet habe er 50 bis 100 Personen – das bestätigt auch die Kreisverwaltung auf Anfrage. „Aber auch wenn nur zehn kommen – wir stehen dort“, ergänzt der Veranstalter.

Demonstriert wird auch am Samstag, 20. Januar, ab 14 Uhr auf dem Kochschen Markt in Kusel. Vielerorts fänden am Wochenende Protestaktionen gegen Rechts statt. In der Region gebe es jedoch nur wenige, sagt Organisatorin Katja Daish, die auch Vorstandssprecherin des Kreisverbands Kusel der Grünen ist. Sie habe die Demonstration jedoch bewusst privat angemeldet, „weil es um das geht, was uns eint“, sagt sie mit Blick auf die Demokratie. Sie rechne mit bis zu 100 Teilnehmern – „alles, was mehr wäre, wäre klasse“. Auch Redebeiträge seien bei der kurzfristig organisierten Demonstration geplant. „Dafür darf man sich auch noch spontan vor Ort melden“, sagt sie.