Die Weichen sind gestellt und die Vorbereitungen nahezu abgeschlossen. Der 34-jährige Hahnweilerer Marijan Griebel befindet sich bereits wieder im Wettkampfmodus.

Gemeinsam mit seinem bewährten Team Pole Promotion, Co-Pilot Tobias Braun (29, Bückeburg) und dem Skoda Fabia RS Rally2-Meisterauto aus dem Vorjahr hat der Pfälzer bereits zwei Rallyes in den vergangenen beiden Wochen bestritten, um den Winterrost abzuschütteln.

Die Saisonpremiere fand bei der Welfen Rallye in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) statt, ehe eine Woche später mit der ADAC Rallye Kempenich in der Eifel ein echter Frühjahrsklassiker auf dem Programm stand. Beide Veranstaltungen verliefen äußerst erfolgreich. Griebel und Braun konnten nicht nur zwei Gesamtsiege verbuchen, sondern auch jede einzelne der insgesamt 20 gefahrenen Wertungsprüfungen für sich entscheiden.

Auftakt im Erzgebirge

„Die Gesamtsiege sind natürlich immer toll, fairerweise muss man aber auch sagen, dass wir bei diesen beiden Vorbereitungsläufen noch nicht auf die Crème de la Crème des deutschen Rallyesports getroffen sind, und die Siege in gewisser Weise daher auch eine Pflichtaufgabe darstellte“, fasst Griebel die Geschehnisse der letzten Wochen zusammen. „Viel wichtiger war es uns, wieder in einen gewissen Rhythmus zu kommen und auch kleinere Updates am Auto im Wettbewerb zu testen. Das hat soweit alles gut funktioniert, jetzt freuen wir uns auf den ,richtigen’ Saisonstart kommende Woche im Erzgebirge.“

Beim ersten Lauf zur deutschen Rallye-Meisterschaft sind am kommenden Wochenende rund um die Stadt Stollberg in Sachsen insgesamt rund 140 Bestzeitkilometer verteilt auf zwölf Wertungsprüfungen zu absolvieren. Die deutsche Rallye-Meisterschaft umfasst in diesem Jahr insgesamt sieben Läufe. Rallye-Fans aus Griebels Heimat können sich auf geballte Leckerbissen im Frühsommer einstellen. Die Läufe drei bis fünf finden im Rahmen der ADAC Hunsrück Junior Rallye, der Rallye ADAC Mittelrhein sowie der ADAC Saarland-Pfalz Rallye in Idar-Oberstein, Wittlich und St. Wendel unweit der Heimat des dreimaligen Deutschen Meisters statt.