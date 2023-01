Am Mittwochmorgen ist ein Bauarbeiter im „Raiffeisenring“ etwa drei Meter tief in eine Baugrube gestürzt. Da der Rettungsdienst eine Verletzung der Wirbelsäule nicht ausschließen konnte, war bei der Rettung äußerste Vorsicht, aber auch Schnelligkeit geboten, teilt Stefan Reichhart, der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspektor des Kreises, mit. Der Einsatzleiter der Feuerwehr forderte zur Bergung eine Drehleiter aus Waldmohr an. Ein Notarzt betreute den Patienten bis zur Bergung aus der Grube. Mithilfe einer sogenannten Schleifkorbtrage, diese ähnelt laut Reichhart einer kleinen Mulde, wurde der Verletzte aus der Grube gehoben. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt waren die Feuerwehren Schönenberg-Kübelberg, Gries und Waldmohr im Einsatz.