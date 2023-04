Die Initiative Mädchenarbeit im Landkreis Kusel veranstaltet am Samstag, 13. Mai, von 13.30 bis 21 Uhr unter dem Motto „A Million Dreams“ einen Aktionstag für Mädchen an der Realschule plus Altenglan. Mitmachen können Mädchen ab 11 Jahren. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, gibt es ein Programm mit verschiedenen Workshops, Kreativ- und Bewegungsangeboten, auch ein Escape-Room ist im Angebot. Musik zum Tanzen und Feiern wird am Abend ab 19 Uhr gespielt. Der Teilnahmebeitrag für Verpflegung und Getränke beträgt 3 Euro.

Die Initiative Mädchenarbeit im Landkreis Kusel ist eine Kooperation zwischen dem Kreisjugendring, der Evangelischen Jugend, der Sportjugend, den Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Lauterecken-Wolfstein, der Kontaktstelle Holler, dem Haus der Diakonie sowie dem Jugendamt und der Gleichstellungsbeauftragten der Kreisverwaltung Kusel. Anmeldungen nimmt die Evangelische Jugendzentrale telefonisch unter 06381 8325 oder per E-Mail an jugendzentrale-kusel@evkirchepfalz.de entgegen.