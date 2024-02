Wechsel an der Spitze der Westricher Rundschau. Benjamin Ginkel (40) folgt auf Astrid Böhm (44), die künftig für den neuen Westpfalz-Desk der RHEINPFALZ in Kaiserslautern arbeiten wird.

Astrid Böhm, seit 2017 in Kusel Redakteurin und seit Januar 2023 Redaktionsleiterin, möchte sich auf eigenen Wunsch verändern. Die Mackenbacherin wird Teil des Teams sein, das künftig die Seiten der Lokalausgaben Kusel, Kirchheimbolanden, Pirmasens, Zweibrücken und Kaiserslautern produziert.

Die Lokalredaktion in Kusel leitet nun ein alter Bekannter: Das Kürzel „bgi“ kehrt in die Kreisstadt zurück. Benjamin Ginkel kommt aus St. Julian und kam 2005 über ein Praktikum in der Kuseler Lokalredaktion zur RHEINPFALZ. Er wurde als freier Mitarbeiter schnell zum Allrounder, dem kein Termin zu viel war. Eigentlich wollte er Lehrer werden für Deutsch und Sozialkunde, doch stattdessen absolvierte er 2011 ein Volontariat bei der RHEINPFALZ und war ab Mai 2013 Redakteur in Kusel. Es folgten danach auch Stationen in Pirmasens und Rockenhausen. Seit Mai 2017 war er Redakteur in Kaiserslautern.

Astrid Böhm Foto: Michelle Pfeifer

Im Kreis daheim

Ginkel ist ein Lokalredakteur, wie wir ihn uns wünschen. Mit Begeisterung geht er seinem Beruf nach, weil in ihm auch die Begeisterung für die Region steckt. Ein Journalist, der gerne dort arbeitet, wo er auch lebt, hat einen ganz anderen Zugang zu den Lesern. Er versteht besser ihre Freuden und Sorgen. Und er hört vielleicht auch früher Dinge, die einem Zugezogenen noch vorenthalten werden.

Ginkel lebt mit seiner Frau und den zwei Kindern, 16 und 13 Jahre jung, in Sichtweite zu seinem Elternhaus. Das war lange Zeit auch deshalb praktisch, weil er da immer mal wieder im landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern aushelfen konnte. Zu dem Betrieb zählen noch knapp 50 Kühe. Ginkel liebt in seiner Freizeit Computer- und Videospiele und ist ein großer Kino-Fan. Wer ihn bei einem anderen Hobby beobachten will, muss früh aufstehen. Denn der frischgebackene RHEINPFALZ-Chef geht seit kurzer Zeit gerne zum Frühschwimmen, um fit für den Tag zu sein.

Die Chefredaktion ist davon überzeugt, eine gute Wahl getroffen zu haben.

Christian Hamm Foto: Sven Holler

Auch „cha“ kehrt fest zurück

Ebenfalls fest nach Kusel zurück kehrt Christian Hamm, Kürzel „cha“. Vor 56 Jahren ist er in Kusel geboren worden. Schon seit 1998 gehört er zum festen Stamm der RHEINPFALZ-Mitarbeiter. Zuletzt war er als Springer-Redakteur im wechselnden Einsatz für mehrere Redaktionen in der Westpfalz unterwegs. Hamm ist sozusagen auch das wandelnde Archiv der Lokalredaktion Kusel. Keiner kennt Land und Leute so gut wie der Jettenbacher. Nachschlagen dauert meist länger, als Christian fragen.